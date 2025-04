Sobral sedia seminário sobre autismo com foco na inclusão e no cuidado

O segundo encontro do Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) chega a Sobral na próxima quarta-feira, 30, com o objetivo de fortalecer a inclusão de pessoas neurodivergentes e suas famílias. Promovido pelo Grupo PluralMed, o evento propõe a troca de conhecimentos e o debate sobre avanços e desafios no cuidado de pessoas com TEA.

A programação inclui palestras com especialistas, debates e manifestações artísticas. A mesa de abertura contará com a presença de representantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), do Instituto de Gestão, Estudos e Pesquisa em Saúde (IGEPSaúde) e de grupos de mães atípicas.