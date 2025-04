De Viçosa para Boston: alunos de escola pública do CE vivem imersão nos EUA

O grupo de Viçosa do Ceará viajou em abril, após convite para visitar o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos

/ Crédito: Divulgação/Governo do Estado

Os jovens premiados desenvolveram um aplicativo para compartilhar informações sobre o reaproveitamento de plástico, incluindo orientações e dicas relacionadas à redução do impacto ambiental. O projeto foi intitulado ReciCiclo.

Um projeto da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) José Victor Fontenelle Filho, em Viçosa do Ceará , rendeu ao grupo envolvido uma visita ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Boston, nos Estados Unidos . A viagem aconteceu entre os dias 14 e 18 de abril.

De Viçosa para Boston: estudantes se destacaram na criação de app

O desenvolvimento do projeto começou ainda em 2022, quando os alunos iniciaram o período letivo na unidade de ensino. A equipe “Os Guanabaras”, formada por seis jovens, realizou a inscrição na OBT para “ganhar experiência”.

A ação foi contemplada com uma medalha de bronze e, devido ao resultado positivo, o grupo foi selecionado para outro concurso, o “Desafio do App”. O espaço previa a criação do aplicativo proposto, utilizando a plataforma MIT App Inventor e outros softwares complementares.

78 alunos de escolas públicas do Ceará são aprovados em Medicina | ENTENDA