24.403 alunos da rede pública do Ceará ingressaram no ensino superior em 2024

Governo do Ceará divulga número de aprovados no Ensino Superior e lança ações do Enem: Chego Junto, Chego Bem 2025 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O número de estudantes oriundos da rede pública de ensino do Ceará que foram aprovados no ensino superior cresceu. Em 2024, 24.403 alunos conseguiram vagas em universidades públicas e privadas. São 1.872 estudantes a mais do que em 2023, quando 22.531 ingressaram na etapa. LEIA MAIS | Jovem é aprovada em Medicina após enfrentar câncer e perder o pai no dia da prova

Maria Karine, 18, e Ana Júlia, 18, são egressas da rede pública e conseguiram ser aprovadas para vagas no ensino superior Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo “Vale a pena sonhar. Nós da escola pública, da periferia, podemos ocupar esse espaço da universidade, que é nosso por direito”, afirmou. Maria Karine dos Santos Costa, 18, ex-aluna da Escola Indígena Tremembé José Cabral de Sousa, do município de Itarema, também conseguiu ingressar no curso que queria. A estudante agora faz Farmácia em uma universidade particular.

“É difícil, mas quando a gente chega no objetivo é um uma sensação muito boa, um sentimento único”, contou. Ex-aluno da escola Fábio Gomes Granjeiro, de Paraipaba, Carlos Eduardo dos Santos Sousa, 18, deu o primeiro passo para conquistar o sonho de ser professor. Ele foi aprovado em Letras/Português na Uece em 2024. “A gente sabe que é uma construção do que a gente vem fazendo durante os três anos de ensino médio, mas foi um sentimento de muita gratidão e ao mesmo tempo de reconhecimento”, explicou.