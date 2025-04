Dia do Trabalhador: o que abre e o que fecha no feriado de 1º de maio em Fortaleza

Dia do Trabalhador é celebrado nesta quinta-feira, 1º de maio. Confira horários do que abre e fecha no comércio de Fortaleza / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, é um momento de reconhecimento das conquistas históricas dos trabalhadores e de reflexão sobre os direitos laborais. A data, que teve origem em manifestações de 1886 nos Estados Unidos, especialmente em Chicago, consolidou-se como data internacional em homenagem à luta por melhores condições de trabalho.

LEIA TAMBÉM | 1° de maio é feriado; dia 2, ponto facultativo? Veja próximos feriados Em Fortaleza, o feriado nacional altera o funcionamento de diversos serviços e estabelecimentos comerciais. Shoppings, supermercados, lojas de rua e órgãos públicos terão horários especiais ou permanecerão fechados nesta quinta-feira, 1º. Confira o que abre e o que fecha na capital cearense durante o Dia do Trabalhador em 2025. Dia do Trabalhador: confira o abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza Metrô e VLT As linhas de metrô e VLTs em Fortaleza e cidades vizinhas terão funcionamento especial nesta quinta-feira, 1º, feriado nacional pelo Dia do Trabalhador.

As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam o funcionamento em horário normal, mas encerraram as atividades mais cedo que o habitual. Também haverá alterações nos intervalos entre as viagens nas três linhas. Nesta data, não haverá operação nos VLTs do Cariri e de Sobral. Confira os detalhes: Linha Sul : Operação a partir das 5h30min. O intervalo entre as viagens será de 30 minutos. As últimas viagens do dia ocorrem a partir das 18 horas.



: Operação a partir das 5h30min. O intervalo entre as viagens será de 30 minutos. As últimas viagens do dia ocorrem a partir das 18 horas. Linha Nordeste : Início da operação às 5h30min. O intervalo entre as viagens será de 40 minutos. As últimas viagens iniciam a partir das 17h30min.



: Início da operação às 5h30min. O intervalo entre as viagens será de 40 minutos. As últimas viagens iniciam a partir das 17h30min. Linha Oeste : Saída da Estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45. Saída da Estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30.



: Saída da Estação Caucaia: 5h30, 7h, 8h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h e 16h45. Saída da Estação Moura Brasil: 6h15, 7h45, 9h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30. VLT do Cariri e VLT de Sobral: não funcionam. Correios No Dia do Trabalho, não haverá atendimento nas agências dos Correios. As atividades de atendimento e entrega de cartas e encomendas funcionarão normalmente na quarta-feira, 30 de abril, e sexta-feira, 2 de maio.

No sábado, 3, haverá atendimento normal nas agências que operam neste dia da semana. Bancos As agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira, 1º de maio, informa a Federação Brasileira de bancos (Febraban). Os caixas eletrônicos estarão disponíveis. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED.

O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. Boletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia 2, sexta-feira. Já no caso dos tributos e impostos, é necessário que o pagamento seja antecipado, para evitar a incidência de juros e multa. Dia do Trabalhador: veja os horários do comércio no Estado e na Capital Supermercados Os supermercados em todo o Ceará funcionam normalmente no feriado de 1° de maio.