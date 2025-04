Ensino médio no Ceará: 54% dos alunos do 3º ano têm aprendizado abaixo do básico em Matemática

Taxas de aprendizado adequado no 9º ano do ensino fundamental do Ceará são as melhores do País

A taxa de 54,7% foi 5,1 pontos percentuais maior do que em 2019. O dado mostra o impacto da pandemia no ensino básico.

Mais da metade dos alunos que fizeram o 3º ano do ensino médio em 2023 no Ceará tiveram aprendizado de Matemática abaixo do básico, conforme estudo do Todos Pela Educação lançado nesta segunda-feira, 28.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com base nas notas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023 e equivalências com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), o Todos pela Educação elaborou notas de corte que permitem a análise dos estudantes com aprendizado adequado e com aprendizado abaixo do básico.

No Ceará, em todas as etapas da educação analisadas (5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio) houve piora nos indicadores de aprendizado abaixo do básico, tanto em Matemática quanto em Língua Portuguesa.

“Isso é uma tendência da maioria dos estados. Infelizmente, quando olhamos para 2023 comparado a 2019, grande parte dos estados teve um aumento nesse percentual dos estudantes abaixo do básico. E o Ceará também seguiu essa tendência com aumento em todas as etapas e nas duas disciplinas”, explica a gerente de Políticas Educacionais da instituição, Manoela Miranda.