Ceará tem aviso de chuvas intensas e mais de 30 cidades registram precipitações

Chove em mais de 20 munícipios do Ceará até esta terça-feira, 29. Na imagem, precipitação na avenida Rui Barbosa em 2024 (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Com aviso de perigo para chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a faixa litorânea do Ceará até as 10 horas desta terça-feira, 29, o Estado tem 34 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de segunda-feira, 28, e 7 horas desta terça. Confira previsão do tempo completa. LEIA MAIS | Litoral do Ceará recebe aviso de perigo para chuvas intensas em 51 municípios



As precipitações concentram-se principalmente no Litoral de Pecém, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Litoral de Fortaleza e Litoral Norte. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme dados da Fundação, as demais localidades foram São Gonçalo do Amarante (22 mm), Paracuru (20 mm), Novo Oriente (20 mm), Palmácia (15, 8 mm), Viçosa do Ceará (14, 8 mm), Cascavel (14 mm) e Itaitinga (14 mm).

Fortaleza marcou 7, 6 mm no posto da Maraponga. Causa das chuvas O motivo das chuvas previstas são as áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico, associadas à atividade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), que devem permanecer nas proximidades da costa norte do Nordeste do Brasil. Estas instabilidades potencializam os efeitos locais, tornando o sistema de brisa mais forte.