Audiência pública vai debater transferência do Hospital José Martiniano de Alencar para PM

O encontro debaterá a mudança no perfil de atendimento da unidade hospitalar, localizada no Centro de Fortaleza

O encontro acontecerá no Plenário dos Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de Justiça com a condução da promotora de Justiça Ana Cláudia Uchoa.

Uma audiência pública será promovida nesta segunda-feira, 28, pelo Ministério Público do Estado do Ceará para debater a proposta de transferência do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar , no Centro de Fortaleza, para a gestão da Polícia Militar do Ceará.

A mudança sofreu com críticas desde o seu anúncio, em julho de 2024, quando pacientes e funcionários do hospital manifestaram-se contra a decisão, afirmando que sobrecarregaria a rede hospitalar do Estado com as transferências.

O MP do Ceará e o Ministério Público Federal (MPF) afirmaram que a mudança só ocorrerá com a comprovação de que não haverá qualquer prejuízo para a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Secretaria de Estado de Saúde do Ceará (Sesa) também reforçou que a nova iniciativa será focada no atendimento especializado aos militares, sobretudo em questões de emergência, e que todos os atuais 80 leitos da unidade continuarão para atendimento da população em geral.