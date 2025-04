Moradores de Pacatuba relatam apagão por mais de 12h nesta quinta, 24

Moradores do município de Pacatuba, a 34,22 km de Fortaleza, relatam apagão em pelo menos quatro ruas desde o início da manhã desta quinta-feira, 24. De acordo com relatos enviados ao O POVO por moradores, o apagão teve início por volta das 9 horas e seguiu aproximadamente até as 22 horas.

“Já ligamos várias vezes. Quando atenderam, só tinha uma gravação dizendo que já sabiam do problema e que até as 18h iriam providenciar”, relatou Marcelo Pacheco, 65 anos, morador da rua Major Crisanto de Almeida. Não houve registro de prejuízos materiais, como queima de aparelhos eletrônicos.