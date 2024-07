Elmano reforça que pacientes não terão prejuízo com reabertura do Hospital da Polícia Militar

A decisão de reabrir a unidade como Hospital da Polícia Militar do Ceará (HPM/CE) foi motivo de protestos por parte de pacientes e funcionários do local, na última sexta-feira, 26.

O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), não pretende voltar atrás na decisão de restringir os atendimentos do Hospital José Martiniano de Alencar (HMJMA) apenas para os da força de segurança . Ele reforçou que os pacientes não terão prejuízo, durante entrevista à rádio O POVO CBN , na manhã dessa segunda-feira, 30.

O governador afirma que os pacientes serão realocados em outras unidades — como o Hospital Universitário do Ceará (Huce) — sem nenhum prejuízo e, apesar das críticas, entende que a medida é uma forma de reconhecer o trabalho dos policiais.

"[Os agentes] Devem ter o reconhecimento da nossa parte. Eles têm, do governador, o absoluto reconhecimento ao devolver essa instituição, o HPM. Isso conjugado com o fortalecimento do Sistema de Saúde Único do Estado do Ceará", pontua.