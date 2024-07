Pacientes e funcionários fazem protesto contra retorno do Hospital da Polícia Militar; entenda

Pacientes e funcionários do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), no Centro, protestaram nesta sexta-feira, 26, contra a reabertura da unidade como Hospital da Polícia Militar do Ceará (HPM/CE). Segundo os manifestantes, a decisão do Governo do Governo prejudicaria os usuários do Sistema Único de Saú de (SUS), pois teriam que ser transferidos para a fila de espera de outros hospitais, retardando ainda mais o processo e sobrecarregando a rede hospitalar do Estado.

A informação da mudança foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em evento realizado no próximo dia 28 de julho. Atualmente, além de atendimentos de obstetrícia, maternidade e centro cirúrgico, o HMJMA abriga um Centro de Imagem com capacidade de realizar cerca de 3,5 mil exames por mês.