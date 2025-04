Com aviso de chuvas intensas, Ceará tem mais de 100 cidades com precipitações

Jaguaruana, no interior do Estado, registrou o maior índice, com 88 milímetros (mm)

As precipitações concentram-se principalmente em Jaguaribana, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Litoral de Fortaleza. As informações são do balanço parcial da Funceme.

Jaguaruana , no interior do Estado, registrou o maior índice, com 88 milímetros (mm).

Para esta sexta, as condições seguem favoráveis para chuvas. Na manhã, a previsão é de precipitação moderada à forte no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e centro-norte do Sertão Central e Inhamuns. Há também pluviosidades esparsas para as macrorregiões do Litoral Norte, Cariri e Ibiapaba.

Durante a faixa vespertina, pode ocorrer acumulados dispersos em todas as macrorregiões, enquanto à noite potencializa-se registros díspares na Ibiapaba, no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Neste sábado, 26, espera-se uma redução da área com chuva e dos acumulados no Estado, com predomínio de tempo estável em todas as localidades.