Elmano anuncia 60 novos leitos de ortopedia durante visita ao Hospital Universitário

Hospital Universitário do Ceará iniciará cirurgias ortopédicas em abril / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a abertura de 60 novos leitos destinados a cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade no Hospital Universitário do Ceará (HUC), localizado no bairro Itaperi, em Fortaleza. A medida foi divulgada durante visita à unidade na manhã deste sábado, 5. A medida, anunciada 17 dias após a inauguração do HUC, faz parte do processo de ampliação dos serviços da unidade e deve ser concretizada até o fim de abril. A instalação de novos leitos tem como foco a redução das filas por procedimentos ortopédicos mais complexos no Estado.