Caminhão com madeira ilegal é apreendido na BR-222, em Tianguá

O carregamento de estacas da espécie "sabiá" era levado sem a documentação exigida e foi interceptado pela PRF no trecho km 296 da BR-222, em Tianguá

Um caminhão carregado com madeira nativa sem documentação legal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta de 12h39 da última quinta-feira, 24, no município de Tianguá, na região norte do Ceará, a cerca de 370 km de distância de Fortaleza.

