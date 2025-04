Próxima quinta-feira, 17, será ponto facultativo, anuncia Elmano

O decreto de ponto facultativo na quinta-feira, 17 de abril, foi compartilhado na rede social do governador Elmano de Freitas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou em publicação nas redes sociais que a próxima quinta-feira, 17 de abril, será ponto facultativo. Segundo ele, decreto consta na última edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os serviços essenciais aos cidadãos, como segurança pública, saúde e abastecimento d’água, entre outros, continuam em funcionamento. Edição do DOE com a decisão ainda será publicada nesta sexta-feira, 11.