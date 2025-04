IJF reforça assistência para atendimentos durante Semana Santa

Feriado costuma registrar número maior de atendimentos no período. Além de outras emergências, engasgos com espinhas de peixe são comuns neste feriado

O Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza , deu início a um plano de preparação para reforçar a assistência médica durante o período da Semana Santa, quando há um aumento expressivo no número de atendimento de urgências .

A superintendente do IJF, Riane Azevedo, explica que o Hospital vem intensificando o trabalho de reorganização interna: focando na liberação de leitos, no encaminhamento de pacientes já estabilizados para outras unidades e no ajuste de procedimentos não urgentes.

A medida busca garantir maior agilidade no acolhimento de pacientes com ferimentos graves e traumas complexos como fraturas e queimaduras, típicas dessa época.

Entre os principais motivos de entrada na emergência do IJF estão: quedas, intoxicações, queimaduras e colisões no trânsito, que se intensificam nesse período. Um alerta recorrente da equipe médica diz respeito também ao riscos alimentares, como engasgos com espinhas de peixe, muito consumido nessa tradição religiosa.

Instituto Dr José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

“É importante retirar o máximo de espinhas na preparação do alimento, e se possível, prefira o consumo de filé de peixe para crianças e idosos. Em caso de engasgo, não ofereça farinha, banana ou nenhum tipo de alimento para empurrar a espinha, pois poderá causar lesões e piora no quadro”, afirma o cirurgião torácico do IJF, Adalberto Vieira.