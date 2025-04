Chove em mais de 60 municípios cearenses; maioria no Cariri

Ceará registra precipitações em mais de 60 munícipios / Crédito: Giordano Barros/ O POVO

Ceará tem 66 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de domingo, 13, e 7 horas desta segunda-feira, 14. As precipitações concentram-se principalmente no Cariri. A região segue pontuando com os maiores acumulados desde domingo.

Ipaumirim, no interior do Estado, registrou o maior índice, com 105 milímetros (mm). Conforme dados da Funceme, as demais localidades foram Juazeiro do Norte (74 mm), Aurora (71 mm), Cariús (68 mm), Cedro (48 mm) e Lavras da Mangabeira (46, 8 mm).

Fortaleza marcou 1 mm no posto da Defesa Civil.

A previsão do tempo até esta terça-feira, 15, segue indicando uma redução nos volumes de chuva em grande parte do Estado. Os principais acumulados continuam concentrados na faixa litorânea, no sul e nas regiões serranas. Essa tendência favorece o aumento das temperaturas e da sensação de calor, que permanecem elevadas para esta época do ano. Nesta segunda, 14, há possibilidade de precipitações passageiras e isoladas no Litoral de Fortaleza, Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e a manhã.