Escola em Maranguape realiza espetáculo "Paixão de Cristo" há 16 anos

Com a chegada da Semana Santa, começamos a ver os tradicionais espetáculos contando a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, montados por todos os lados. Em Maranguape, localizado a 26,85 km de Fortaleza, não é diferente. A Escola Estadual de Educação Profissional Salaberga Torquato Gomes de Matos, por parte do grupo Molekart, reúne alunos há 16 anos para realizar sua tradicional encenação da Paixão de Cristo. LEIA MAIS | Páscoa: conheça os símbolos, seus significados e tudo sobre a data

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O espetáculo vai ocorrer no próprio ginásio da instituição, na quarta-feira, 16, às 15h. O colégio tem expectativa de receber 400 pessoas para a peça, entre familiares de alunos e autoridades da cidade de Maranguape. Timóteo Monte, Arte Educador e idealizador do projeto de teatro, conta que pelo menos 140 alunos se envolvem diretamente na peça, todos os anos, contribuindo em papéis como sonorização, figurino, maquiagem, coreografias e marketing, além de atuarem na realização da peça em si. Durante quase três meses de preparação, entre fevereiro e abril, Timóteo ensina princípios como disciplina, respeito, senso de comunidade, além de trabalhar a "formação cidadã", dando mais autoestima e empoderamento para os jovens.

"Então eu acho que para autoestima é o principal [...] A gente também trabalha a história da saúde física com eles, a própria organização, 'olha, bota isso aqui no seu cabide, isso aqui é seu, não mexa no que não é seu', essa coisa da disciplina da rotina diária", completou o educador. Pedro, aluno do terceiro período de informática, falou sobre como o teatro foi abrindo portas e o ajudando a perder a timidez. "Eu comecei a participar com alguns outros teatros, e fez eu perder toda a vergonha que eu tinha de muita coisa aqui da escola, trabalhos da escola que eu fazia, eu comecei a parar de ter a vergonha, eu consegui fazer bastante coisa. Eu tô muito animado para esse evento", comentou Pedro.

Para conseguir realizar o espetáculo, os alunos mobilizam toda a comunidade escolar, realizando rifas, recebendo contribuição dos pais e buscando patrocinadores na cidade. No ano de 2025, a Prefeitura de Maranguape vai patrocinar o evento, contribuindo com recursos financeiros para o tradicional espetáculo da Paixão de Cristo da escola Salaberga. Ainda que esse ano tenham conseguido financiar todo o espetáculo, Timóteo relembra peças passadas que precisou pegar um empréstimo no banco para conseguir ter recursos para o evento.