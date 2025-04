Papa Francisco aparece sem auxílio de oxigênio no Domingo de Ramos Ainda com aparência frágil, o pontífice de 88 anos mostrou que já conseguiu recuperar um pouco a força da voz ao saudar os fiéis: "Feliz Domingo de Ramos! Feliz Semana Santa!" 12:46 | 13/04/2025 Autor Bianca Nogueira Bianca Nogueira Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Papa Francisco alegra fiéis ao participa do Domingo de Ramos no Vaticano / Crédito: Handout / VATICAN MEDIA / AFP

O Papa Francisco alegrou os devotos ao participar da celebração do Domingo de Ramos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo, 13. Ainda parecendo frágil, mas respirando sem precisar de oxigênio, o papa de 88 anos mostrou que recuperou um pouco da força da voz ao cumprimentar os fiéis. Ele está se recuperando de uma longa internação devido a uma pneumonia dupla.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Feliz Domingo de Ramos! Feliz Semana Santa!", exclamou Francisco, com a voz ainda um pouco trêmula no final. Leia Também | Francisco será o último papa? Entenda profecia de São Malaquias

Aparição surpresa

A presença do papa não era esperada. Apesar dos progressos em sua condição de saúde, a participação do pontífice nas cerimônias da Páscoa continua incerta. Esta semana, o Vaticano declarou que a avaliação dependerá "do clima". A prece do Domingo de Ramos, cuja homilia foi redigida por Francisco, foi conduzida pelo cardeal Leonardo Sandri. No conteúdo, o Papa expressou gratidão pelas preces em favor de seu bem-estar:

"Caros irmãos e irmãs, muito obrigado pelas orações. Neste período de fragilidade física, elas me auxiliam a sentir ainda mais perto a proximidade, a compaixão e a brandura de Deus. Também intercedo por vocês e solicito que encomendem ao Senhor todos aqueles que padecem, sobretudo os atingidos pela guerra, pela miséria ou pelas calamidades naturais", agradeceu.

O papa também rogou pelas vítimas do desmoronamento de uma casa noturna na República Dominicana e suplicou para que a paz alcance Sudão, Líbano, Ucrânia, Palestina, Israel, República Democrática do Congo e Mianmar. Papa no Domingo de Ramos é a segunda aparição surpresa do pontífice na semana Na última quinta-feira, 10, o pontífice realizou uma visita inesperada à Basílica de São Pedro. Nos instantes em que permaneceu ali, Francisco alegrou os devotos, saudando e cumprimentando a todos, e ainda abençoou o bebê de um par de turistas.



Conforme o departamento de comunicação do Vaticano, o papa foi ao local para verificar trabalhos de renovação e orar em frente ao sepulcro de Pio X, e ficou "muito contente" ao encontrar fiéis.

Nas fotos conseguidas pela agência noticiosa Reuters, extraídas de um vídeo gravado durante a visita, o papa surge nitidamente debilitado. Sendo conduzido em uma cadeira de rodas, ele estava agasalhado com um cobertor e respirando com o auxílio de um cilindro de oxigênio.

"A circunstância de estar se recuperando não implica que ele não possa sair. No dia anterior, ele deu uma volta e solicitou ser conduzido à basílica para orar. Ele ficou contente por sair e saudar as pessoas", declarou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Leia Também | Conclave: quais bispos brasileiros podem votar para a escolha de um papa?

Papa segue em tratamento médico Segundo informações obtidas pela agência de notícias AFP, o papa continua realizando fisioterapia motora e respiratória, "e tem apresentado progressos, conforme demonstrado em suas aparições nos últimos dias".

No domingo, 6, Francisco fez sua primeira aparição em público desde que deixou o hospital, em frente à Basílica de São Pedro. Nesta quarta-feira, 9, após cancelar a reunião, ele surpreendeu ao publicar uma foto da audiência particular que teve com o rei Charles III da Inglaterra e a rainha Camilla.