Ceará recebe aviso de perigo para chuvas intensas em 112 municípios

Pluviosidade pode ser de até 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h). As áreas do Estado afetadas são o Centro-Sul, Norte, Noroeste, Sertões e Sul até às 10 horas deste sábado, 12

No Ceará, 112 municípios têm aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas até 10 horas deste sábado, 12. As áreas do Estado afetadas são o Centro-Sul, Norte, Noroeste, Sertões e Sul.

SAIBA MAIS | Ceará já recebeu 910 mil turistas no 1º trimestre de 2025, diz governo