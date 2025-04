Fortaleza ganha novo circuito de corrida de rua no dia do seu aniversário

A cidade de Fortaleza receberá, no próximo domingo, 13, a primeira edição do Sun Day Run, em parceria com a Adidas. De maneira inédita na orla da capital cearense, o novo circuito de corridas de rua contará com percursos de 5km e 10km. A etapa tem previsão de início às 5h30min, na Praia do Meireles, na Avenida Beira-Mar.

Segundo dados da organização, cerca de 1,5 mil atletas devem participar do evento – que contará, ao final das corridas, com uma série de atrações, incluindo café da manhã e degustação de bebidas. A etapa será realizada no aniversário de 299 anos da cidade de Fortaleza.