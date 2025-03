Rompimento da barragem do açude Orós completa 65 anos

Imagem do açude do Orós, localizado no município homônimo, em 13 de setembro de 2021 / Crédito: JULIO CAESAR

Nesta quarta-feira, 26, completam-se os 65 anos de uma das maiores tragédias da engenharia hídrica no Ceará: o rompimento parcial da barragem do açude Orós, que represa as águas do Rio Jaguaribe. Segundo noticiado pelo O POVO na época, o desastre impactou diretamente 170 mil pessoas, o equivalente a 60% da população do baixo Jaguaribe na época. Devastando plantações, casas, estradas e pontes, o que deveria representar a esperança de um sertão menos castigado pela seca transformou-se no pesadelo de milhares de famílias.

A construção do açude Orós, segundo maior reservatório do Brasil perdendo apenas para o Castanhão, teve início no governo de Epitácio Pessoa (1919-1922). Localizado no município que lhe dá nome, a 342 km de Fortaleza, o projeto foi interrompido, sendo retomado apenas durante o mandato de Juscelino Kubitschek (1956-1961).

O reservatório tem uma capacidade total 1,94 bilhão de m³ água. Até terça-feira, 25, o açude Orós apresenta um volume de 72% de sua capacidade. A sequência de eventos que culminou na tragédia teve início com a grande seca de 1958, uma das mais severas já registradas. No ano seguinte, os moradores chegaram a fazer procissões para pedir chuvas. Em 1960, contudo, elas vieram com força, superando as previsões. No dia 22 de março, o rio Jaguaribe subiu seis metros em apenas 15 horas, sobrecarregando o sistema de drenagem do açude, que ainda estava em obras. No mesmo dia, O POVO estampava em sua manchete: "Orós com as horas contadas". Isso porque os engenheiros do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) já alertavam para o risco de rompimento.

O POVO noticiou amplamente as inundações no Vale do Jaguaribe provenientes do rompimento da barragem do Orós Crédito: O POVO A pesquisadora Meirismar Paulino, da Associação de Preservação Histórico Cultural Pedro Augusto Netto e moradora de Orós, tinha cerca de 10 anos de idade quando as águas do açude galgaram. “Os apitos da casa de força avisaram a população. A rádio também desempenhou um papel fundamental na disseminação das informações do que estava acontecendo", conta Meirismar. O exército, que percorreu a região do Vale do Jaguaribe em jipes com alto-falantes, também foi utilizado para avisar a população.

"Os moradores das partes mais baixas da cidade foram orientados a procurar abrigo em locais mais altos, como casas de parentes nos morros. Mas se houvesse o rompimento total da barragem, o Centro teria sido atingido”, relata Meirismar. Na madrugada de 26 de março de 1960, o pior aconteceu. Às 00h17min, a ombreira direita do açude cedeu e um estrondo pode ser ouvido de longe. Três bilhões e meio de metros cúbicos de água foram despejados sobre o Jaguaribe, arrastando tudo em seu caminho. Apesar da gravidade da situação, os estragos dentro do município de Orós foram menores do que se temia. "A água desviou para o lado oposto. Poucas casas foram levadas e os prejuízos foram mais materiais do que humanos. As maiores perdas ocorreram nas comunidades ribeirinhas abaixo da barragem, onde casas de pequenos agricultores e trabalhadores foram afetadas”, conta a pesquisadora.