Aniversário de Fortaleza: Prefeitura divulga plano operacional para os dois dias de festa

Estão programados shows na Lagoa da Parangaba, no sábado, 12, e no domingo, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema

Com o tema “Viver a cidade é celebrar nossa história”, a Prefeitura decide realizar dois dias de festa, com objetivo de descentralizar as comemorações do aniversário, trazendo um evento para a Lagoa da Parangaba, e contando também com o tradicional show no Aterrinho.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta quinta-feira, 10, o plano operacional para a comemoração do aniversário de 299 anos da Cidade. A festa será dividida em dois dias, com shows de Ceará Brega Show, Donaleda, Danieze Santiago e Zé Vaqueiro, na Lagoa da Parangaba, no sábado, 12. Além de Taty Girl, Natanzinho Lima, José Augusto e Banda Reite, no domingo, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A secretária de Cultura, Helena Barbosa, falou sobre a perspectiva de descentralização dos eventos realizados pela Prefeitura: "Começamos essa descentralização das ações da Cultura no Carnaval, e agora estamos fazendo o mesmo em outro evento estruturante de Fortaleza. Temos dois dias de programação com shows, dia 12 de abril na Lagoa da Parangaba, e dia 13 no Aterrinho da Praia de Iracema, mas também temos outras ações. Temos ações na Biblioteca Cristina Poeta, no Autran Nunes, uma rota de trenzinho pelos principais pontos do nosso patrimônio histórico, temos programação do Centro Cultural Belchior (na Praia de Iracema), e um festival humor espalhado pela Cidade, entre outras ações".

Segundo a Prefeitura, são esperadas 70 mil pessoas para as comemorações: a expectativa é de que 20 mil compareçam no dia 12, na Parangaba, e outras 50 mil pessoas são esperadas para o dia 13, no Aterrinho.

Trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), contará com 62 agentes operando o tráfego durante os dois dias. No total 32 agentes vão conduzir a operação na Lagoa da Parangaba, já no Aterrinho, 30 agentes vão comandar o trânsito durante os shows.

Na Parangaba, a AMC fará o controle do trânsito a partir das 6h, coibindo estacionamento na rua Gomes Brasil, entre a Rua Cândido Holanda e a av. Américo Barreira, além da av. Américo Barreira, entre a rua Gomes Brasil e a rua Mozart Firmeza. Não terá bloqueio completo da rua Gomes Brasil, sendo liberada uma faixa para o deslocamento dos veículos.