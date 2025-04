Ceará já recebeu 910 mil turistas no 1º trimestre de 2025, diz governo

Articulista quinzenal do O POVO

Os turistas internacionais responderam por 87 mil visitas ao Estado, segundo a Secretaria do Turismo

Deste montante, 87 mil foram internacionais. As informações foram divulgadas pelo titular da pasta, Eduardo Bismarck. Ele acrescentou que 80% da circulação ainda é doméstica.

Ceará recebeu 910 mil turistas nos três primeiros meses de 2025, segundo dados ainda em consolidação da Secretaria do Turismo do Estado (Setur-CE).

Ele apresentou o primeiro trimestre do ano em um jantar de negócios (Business Dinner) com o tema “O impacto da economia do turismo e oportunidades de investimentos”, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide) Ceará, nesta quinta-feira, 10 de abril.

Na ocasião, Bismarck também mostrou que, dos turistas do Exterior, 19,43% vêm de Portugal, sobretudo, devido ao voo consolidado da TAP para Lisboa, partindo do Ceará. Ele frisou que o destino é reforçado pela nova operação da Latam entre Fortaleza e Portugal.

Em seguida, aparecem os argentinos (17,71%), italianos (9,08%), franceses (8,88%), norte-americanos (8,19%) e alemães (7,77%).

No trimestre em questão, o levantamento aponta 76,4% de taxa de ocupação hoteleira no mercado cearense, além de um gasto médio por turista de R$ 3.840,44.