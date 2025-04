Chove em 98 municípios cearenses; confira previsão do tempo

Precipitações aconteceram em mais de 80 munícipios cearenses nesta sexta-feira, 11. Na foto, manhã chuvosa no bairro Bela Vista, em Fortaleza, em 2024. / Crédito: Samuel Setubal

Ceará tem 98 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quinta-feira, 10, e 7 horas desta sexta-feira, 11. Todo o território do Estado recebeu aviso de perigo de pluviosidades intensas até esta sexta pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para esta sexta, as precipitações deverão continuar principalmente no Centro-Sul durante a madrugada e manhã, devendo retornar apenas à noite. Há previsão de registros isolados nos mesmos períodos, exceto na faixa noturna, pelo litoral. Já no noroeste, as pluviosidades podem acontecer ao longo da manhã e tarde. Enquanto neste sábado, 12, a princípio, espera-se a redução dos acumulados em todo o Ceará. Entretanto, há viabilidade de ocorrência de precipitações dispersas na faixa litorânea e no extremo sul no decorrer da madrugada e manhã. A Funceme segue indicando que as ocorrências devem-se ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico, devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), como também pela brisa marítima e das características locais, ao exemplo do relevo.