Açude Orós está prestes a sangrar após 14 anos

Com 83,14% da capacidade total, o segundo maior reservatório do Ceará vive o maior volume desde 2011 e pode atingir a sangria nesta quadra

O Açude Orós, localizado no município de mesmo nome, que fica a 342 quilômetros de Fortaleza, está prestes a atingir sua capacidade máxima de armazenamento após 14 anos sem registrar sangria. O reservatório, o segundo maior do Estado e um dos maiores do país, apresenta atualmente um volume de 83,14%, o mais alto desde 2011.

