Início das obras de revitalização da Lagoa da Maraponga depende de diagnóstico ambiental

No entanto, a localização exata pode ser ao lado da atual, separando do estacionamento. Esta escolha será discutida com os engenheiros. Além disso, a Polícia Militar e a Polícia do Meio Ambiente deverão promover a segurança do local.

Para Márcio, a meta inicial seria depois do fim do Carnaval com a implementação de tapumes, no intuito de fechar e começar a execução com o propósito de finalizar ainda neste ano de 2025.

“Nós estamos cansados de sempre existirem essas obras e os mas sempre ser sofrerem, né? Então, dessa vez vai ser diferente. Nós vamos fiscalizar agora as obras do estado e do município para que não haja nenhum tipo de crime ambiental cometido com os animais”, afirma.

A protetora relata que o Parque é um ponto de abandono e segundo ela, existem dezenas de animais abandonados no local.

Stephani continua: “Por mais que existam secretarias e fiscais, às vezes eles se silenciam por conta das dores dos animais, mas nós não. Vamos fazer com que exista um entendimento comum entre as secretarias municipal e estadual, para que a coordenadoria do município, que foi convidada para poder trabalhar na parte de proteção animal, refaça o remanejamento de todos os animais”.

Além das espécies domesticadas, há animais silvestres no local, como o macaco sagui — popularmente conhecido como “soin”, teiú — ou “tejo”, carcará, urubu e outros.

“Em relação ao manuseamento dos animais silvestres, seria interessante a presença do Ibama, porque eles já têm um conhecimento técnico e sabem como fazer o manejo para que, como eu falei, que a gente não vai aceitar que derrubem árvores, nós não vamos aceitar desmatamento, não vamos aceitar nada. Queremos que o poder público entenda nossa necessidade de ativismo”, finaliza.

Quiosques estão abandonados desde 2022

O também protetor animal Geymen Santiago, 28, relata o abandono de quiosques, que estão presentes na frente do parque. Segundo ele, os quiosques estão incluídos no projeto da SOP. “A ideia é fazer com que as pessoas façam seu empreendimento acontecer e movimentar a economia local. [Mas] não tem ninguém utilizando”, afirma.

De acordo com ele, a obra encontra-se abandonada e depredada desde 2022. “Já levaram portões, telhas e madeira. Foram gastos mais de três milhões e a gente vê o muito que foi gasto e o pouco que foi feito pelo Governo do Estado do Ceará”, lamenta.

Segundo Geymen, o desejo da população é que a Lagoa e o Parque “se tornem vida”. “[Queremos que] se torne uma área preservada que o poder público e a atual gestão cuidem bem, tanto da natureza, e que preservem isso aqui”, finaliza.

