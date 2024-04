Maracanaú: projeto Bosques da Cultura realiza evento com plantio de mudas e atividades

A atividade que visa o plantio de mudas de árvores e um encontro cultural acontecerá no bairro Alto Alegre II e no bairro Novo Maracanaú

Rodrigo de Oliveira é um dos organizadores do projeto e comenta que a ação começou durante o seminário Cultura e Emancipação, que integrou a Semana Juventude Cultura Crítica Maracanaú, festival realizado em dezembro de 2022. “É uma iniciativa de agentes culturais da Cidade que funde agricultura urbana, ação colaborativa, produção de alimento e responsabilidade com o espaço público.”

Para humanizar mais ainda a atividade, os moradores da região são sensibilizados a adotarem as árvores e acompanharem o crescimento. Integra a iniciativa ainda uma programação artística em cada local de plantio, contando também com seminário sobre direito à Cidade, agricultura familiar e educação ambiental.

Com o objetivo de ampliar a quantidade de áreas de sombra e produção de frutas e legumes, destinadas a atividades culturais, recreativas e de encontros comunitários, o projeto Bosques da Cultura faz nova atividade de plantio em Maracanaú. A ação acontece nesta sexta-feira, 15, e no sábado, 16.



As espécies que costumam ser plantadas são: nativas: ubaia, araticum do brejo, oiticica, pitomba, ingá, cajá, bacupari, jucá, ipê (roxo, amarelo e rosa), caju, pitanga, acerola, banana. Além de fruteiras que não são nativas: sapoti, limão, mamão, tangerina, abricó-de-macaco e legumes, como a macaxeira, o milho e tomate. Eles conseguiram as mudas através de doação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Parque do Cocó.

No sábado, 16, a ação terá início 8 horas da manhã, no Campo do Novo, bairro Novo Maracanaú.

Perguntado sobre a possibilidade de o projeto ir para outras cidades, Rodrigo comenta: “é urgente que a gente plante nas cidades, para amenizar a temperatura e oferecer frutas nos espaços públicos, além de gerar, depois das árvores crescidas, espaços de convivência, de lazer, de apresentações culturais. É uma iniciativa que tem tudo para se desdobrar em outras praças de Maracanaú (é o que queremos), bem como em outras cidades”.