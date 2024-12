Fortaleza recebeu mais de 96 mil plantios de mudas em 2024

Árvores foram plantadas entre janeiro e novembro. Este ano, 14 mil mudas foram plantadas a mais do que no ano passado na Capital

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 270 mil mudas foram plantadas desde 2021, o intuito é garantir que a cidade siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta a média de 12m² de área verde por habitante.

Fortaleza recebeu o total de 96 mil plantios de árvores de pequeno, médio e grande porte , entre os meses de janeiro e novembro deste ano. A iniciativa é realizada por meio do Plano de Arborização de Fortaleza, que visa ampliar as áreas verdes na Capital cearense. Houve um aumento de 14 mil mudas plantadas no ano de 2024 em relação ao ano anterior.

Iniciativas para manter a cidade mais verde

Segundo Christina Machado, secretária da Seuma, os benefícios dessas ações têm um papel importante para a Capital cearense. “Cada árvore plantada é um passo importante para uma cidade mais verde, resiliente e preparada para os desafios climáticos que virão”, destacou a Prefeitura de Fortaleza.

A cobertura verde amplia diversos espaços em Fortaleza, como praças e áreas de preservação. As ações contam com apoio da comunidade e de empresas privadas, que buscam manter a cidade mais verde.

Além disso, neste ano, a Capital cearense recebeu o Selo Município Verde, coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o programa visa destacar ações em prol da sustentabilidade ambiental. Além de Fortaleza, outros 39 municípios do Ceará foram contemplados com o selo.