Lagoa da Parangaba está coberta por aguapés

Os moradores da Parangaba já estão acostumados com o cenário , conforme Muniz Filho, 52, que mora no bairro há mais de 20 anos. “Esses aguapés são uma tristeza muito grande. É uma pena a falta de manutenção frequente. Eu acho a nossa lagoa tão bonita, que poderia ser até um polo turístico”, diz.

O vendedor ambulante Assis Nascimento Rodrigues, 51, diz que trabalha na avenida Américo Barreira - em frente à Lagoa da Parangaba - há cerca de 40 anos, e reclama do mau cheiro, do lixo e da falta de manutenção de limpeza frequente no local.

A proliferação dos aguapés está relacionada com a eutrofização, que ocorre quando um corpo d'água recebe grande quantidade de rejeitos com matéria orgânica rica em minerais e nutrientes.

De acordo com a engenheira, a poluição gera um custo alto para o setor público, uma vez que "a remoção dessas plantas tem um valor muito alto para a Prefeitura”. Como exemplo, cita a despesa no valor de R$ 1 milhão para realizar a limpeza dos aguapés do Açude Santo Anastácio, situado na UFC, no bairro Pici, que é, comparativamente, menor que a Lagoa da Parangaba.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, cinco lagoas foram limpas e outras seis estão com serviços. As localidades não foram informadas.

O POVO questionou ainda a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) sobre ações para melhoria da qualidade da água e para conscientização ambiental da população.

Sobre o controle da qualidade da água da Lagoa, a Seuma respondeu, por nota, que “realiza o monitoramento dos recursos hídricos da cidade de Fortaleza, por meio de análises bimestrais dos parâmetros físicos, químicos e biológicos, com base na legislação (Resolução CONAMA nº 357/2005)”.

Acerca da limpeza dos resíduos no perímetro da Lagoa, a SCSP comunicou, também por nota, que iniciou serviços de limpeza no entorno da Lagoa da Parangaba no último dia 5 de fevereiro. E justificou que “a previsão do serviço é para depois do período chuvoso, para garantir a segurança dos trabalhadores e do maquinário utilizado nesse tipo de trabalho”.

A SCSP também ressaltou que “o sangradouro da Lagoa da Parangaba já recebeu limpeza no último mês de janeiro, dentro da programação do mutirão de limpeza de canais e outros recursos hídricos, como prevenção para a quadra chuvosa”. Sobre os outros tópicos acerca do planejamento para a preservação da Lagoa, não houve resposta.