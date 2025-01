Fortaleza tem tendência de quadra chuvosa "normal a acima da média", diz Funceme

Informações foram divulgadas pela instituição nesta terça-feira, 7, após reunião realizada no Paço Municipal para definir a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), que deve atuar com ações para evitar e dar respostas a possíveis ocorrências durante o período chuvoso.

De acordo com Francisco Vasconcelos Júnior, pesquisador da Funceme que esteve na ocasião, a fundação deve ter participação ativa no comitê, contribuindo na integração de informações meteorológicas e alertas de riscos climáticos em tempo real, entre outros.

O especialista frisou que, entre as novidades executadas pela instituição neste ano, estão a instalação de um radar meteorológico em Eusébio , que promete aprimorar o monitoramento e a comunicação com órgãos de defesa civil, incluindo o uso de grupos em aplicativos para a rápida disseminação de alertas.

"Mas ainda não estamos na fase da Zona de Convergência Intertropical, que é característica de fevereiro a maio, período oficial da quadra chuvosa", pontuou.

A previsão oficial para a quadra chuvosa no Ceará será divulgada no próximo dia 21, durante coletiva da Funceme. Enquanto isso, a expectativa é de que no período seja registrado chuvas regulares em Fortaleza, com tendências de normalidade ou índices acima da média, embora sem números exatos de acumulados.

Com informações de Gabriela Almeida