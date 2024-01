Viveiros do Ceará produziram 206 mil mudas em 2023

Em 2023, o Ceará cultivou 206 mil mudas de árvores nativas nos viveiros estaduais localizados nas Unidades de Conservação (UCs) geridos pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema). As mudas são doadas pela pasta, veja abaixo como ter acesso às árvores.

"Com o objetivo de fortalecer a gestão desses locais, realizamos treinamentos presenciais e online, incentivando a substituição de espécies exóticas por espécies nativas no contexto do plantio e reflorestamento", explica Christopher Morais, técnico da Célula de Políticas de Flora (Ceflor) da Coordenadoria de Biodiversidade (Cobio/Sema).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Sema faz parte do Grupo de Trabalho do Programa de Florestamento, Reflorestamento e Educação Ambiental do Estado do Ceará (Decreto Estadual Nº 32.146, de 27 de janeiro de 2017), que promove e incentiva ações e projetos de plantio de mudas nativas, com foco na educação ambiental. "Em tempos de mudança climática, o plantio de espécies nativas proporciona serviços ambientais, como o conforto térmico por meio do sombreamento, o aumento da umidade, a liberação de oxigênio e a captura de carbono", ressalta o técnico.