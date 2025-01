Hospital Universitário do Ceará terá capacidade de 3 mil atendimentos por mês no início das atividades

Primeiros setores foram escolhidos com base na demanda da população. Cronograma com datas para abertura de atendimentos em outras áreas ainda será divulgado

Por ser um hospital com serviços de alta complexidade, os pacientes precisam ser referenciados à unidade. A emergência médica só funcionará para casos de obstetrícia, quando o setor materno-infantil do Hospital César Cals for transferido para o HUC.

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), ligado à Universidade Estadual do Ceará (Uece), será inaugurado em fevereiro com parte da capacidade total . Os serviços iniciais serão das áreas de oncologia e doenças vasculares. A unidade poderá fazer até três mil atendimentos por mês na primeira fase de funcionamento.

De acordo com a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, os primeiros setores foram escolhidos com base na demanda da população do Estado.

“A gente sabe que mesmo com a abertura do serviço de oncologia no Sertão Central e no Vale do Jaguaribe, a oncologia ainda é um problema para a população. Esse vai ser o primeiro hospital do Estado aberto com serviço de oncologia”, afirma.

O cuidado especializado com doenças do aparelho circulatório é outro “vazio” no Ceará, conforme a secretária.

“Vai ter a possibilidade de fazer arteriografia, angioplastia, que é uma grande necessidade. Você não resolve o problema vascular se você não tiver esses exames. É um hospital que também tem esse diferencial, já vai abrir com ressonância, tomografia e hemodinâmica”, explica.