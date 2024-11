Ceará vai receber R$ 44,1 bilhões em obras do Novo PAC

Obras do Minha Casa, Minha Vida estão entre as prioridades do Novo Pac no Ceará Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará deve receber em 2024 mais de R$ 44,71 bilhões em recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal. Destes, R$ 30,7 bilhões são diretamente em obras no Estado e o restante em empreendimentos regionais. Os números foram apresentados nesta quarta-feira, dia 13, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em reunião com o governador Elmano de Freitas (PT) no Palácio da Abolição.

A visita do ministro visa dar seguimento à uma série de investimentos com recursos do PAC. Além de representantes de órgãos federais, como Codevasf, DNIT e Caixa, também estão presentes representantes de secretarias e órgãos estaduais.

As principais intervenções alvo de discussões são as de infraestrutura, como estradas federais, abastecimento hídrico, saneamento básico, e as obras do Minha Casa, Minha Vida. Rui Costa também tratou com os representantes de quase 50 municípios cearenses que tiveram projetos aprovados no PAC Seleções. A visita do ministro é no sentido de dar celeridade às liberações e entender os motivos de entraves. Conforme O POVO apurou, os principais casos de entraves envolvem obras de pequeno porte a serem realizadas em convênio com municípios. Seja por detalhes técnicos ou jurídicos, o trâmite não avança e o ministro com sua equipe busca solucionar as questões.