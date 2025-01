Governo do Estado remarca leilão para operação de estacionamento do Centro de Eventos

Estacionamento do Centro de Eventos do Ceará tem capacidade para 3.200 veículos / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) remarcou processo licitatório para a operação do estacionamento do Centro de Eventos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Agora, as empresas interessadas em executar serviços de gestão e operacionalização do equipamento terão até as 9h do dia 28 de janeiro para apresentar suas respectivas propostas.

Em nota, a Pasta explicou que o processo licitatório, que estava em aberto previa um período para que fossem feitos eventuais pedidos de impugnação e questionamentos ao edital.