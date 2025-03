Elmano de Freitas começa entrega de cartões fardamento para agentes da segurança pública

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Fretas, deu início a entrega do Cartão Fardamento, por meio de uma solenidade, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), nesta segunda-feira, 24, com a presença de representantes das forças de segurança, entre Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar.

Um total de 23.527 militares, entre policiais e bombeiros, receberão o Cartão Fardamento, com um valor de mil reais, que permitirá o agente de segurança comprar uniformes durante o período de um ano. Esse investimento tem um custo de R$ 24.219.827,82. Todos os anos os policiais vão receber o cartão e não precisarão comprar as fardas com o próprio dinheiro. O governador frisou que, nos casos de valores de diferença, o crédito volta para o Governo do Estado.