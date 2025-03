Ambulatório para pessoas trans passa a funcionar no Hospital Universitário do Ceará (HUC)

Serviço, que atende 204 pessoas, passa a ser oferecido, a partir desta segunda-feira, 24, no Hospital Universitário do Ceará

O quadro de profissionais será reforçado com a inclusão de mais um endocrinologista, assistente social e a adição de três clínicos, mantendo ainda alas psiquiátricas, psicológicas e de enfermaria.

A partir desta segunda-feira, 24, o Serviço Ambulatório de Pessoas Trans , que funcionava no Hospital da Saúde Mental Dr Frota Pinto (HSM) e atende 204 pacientes, passará para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas e das 13h às 17 horas.

No HUC, os pacientes também poderão realizar exames de imagem, laboratorial e, quando necessário, consultas com outros especialistas. O ambulatório recebe pessoas encaminhadas pela Central de Regulação do Estado.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), os gestores da Sesa e da Secretaria da Diversidade do Estado (Sediv) vão estar no Hospital na manhã desta segunda para a abertura dos trabalhos.