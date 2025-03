Um dia após inauguração, Hospital Universitário do Ceará tem 50 pacientes internados

Com a inauguração dividida em três etapas, a expectativa é de que a unidade esteja, até julho, com 70% dos serviços previstos em funcionamento . O total de capacidade executada é previsto para o final de 2025.

Um dia depois de ser inaugurado, o Hospital Universitário do Ceará (HUC) tem 50 pacientes internados nos 159 leitos já disponíveis, com previsão de preenchimento total até o final desta semana. Os pacientes começaram a ser transferidos já na noite de quarta-feira, 19.

De acordo com a diretora-geral do Hospital Universitário do Ceará, a médica Ivelise Brasil, os atendimentos previstos para a primeira etapa já estão em pleno funcionamento, inicialmente sem serviços de urgência e emergência .

Com perfil de ensino, pesquisa e extensão em saúde pública, com foco na formação acadêmica de novos profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS), o HUC inicia os acompanhamentos com serviços especializados em Cirurgia Vascular, Oncologia (Clínica e Cirúrgica), Hematologia, Urologia e Cirurgia Cabeça e Pescoço .

A unidade hospitalar conta ainda com um Centro de Imagem completo, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, hemodinâmica, ultrassonografia, ecocardiograma e eletrocardiograma .

“Nós temos um setor chamado núcleo interno de regulação. Esse núcleo interno vê, em tela, todos os pacientes que estão em solicitações de vagas para o hospital; checamos se esse paciente está dentro do perfil, ou seja, se temos a condição de resolver o problema do paciente. Se sim, sinalizamos para essa Central de Regulação que o leito está vago, aí a unidade que solicitou a vaga providencia o transporte desse paciente para nós”, detalha como é o procedimento de regulação.

“O nosso hospital vem para somar à rede. Então, nós abrimos mais portas para o paciente de alta complexidade, que precisa de uma assistência. Além da gente somar em números, também somamos em qualidade; o parque tecnológico do hospital permite que a gente tenha uma assistência com a mais alta tecnologia que existe dentro do Estado do Ceará”, afirma.

Segunda etapa do HUC deve ser entregue até julho

Com a inauguração dividida em três etapas, a expectativa é que o Hospital Universitário do Ceará esteja, até julho, com 70% dos serviços previstos em funcionamento, de acordo com Ivelise Brasil.

Na segunda etapa, o hospital deve passar a oferecer serviços de Ginecologia e Cirurgia Ortopédica. A unidade deve receber ainda 30 leitos de ortopedia, 30 leitos de cirurgia ginecológica, 1 Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 14 leitos de recuperação, 4 salas de cirurgia.