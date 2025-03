Caucaia decreta situação de emergência por conta das chuvas intensas

Ação ocorre após a cidade, situada na Região Metropolitana (RMF), apresentar um cenário preocupante depois de ser atingida por fortes precipitações. Só na semana passada 36 famílias do bairro Conjunto Metropolitano ficaram desalojadas após área ser inundada e uma cratera chegou a ser aberta no Icaraí.

O prefeito de Caucaia , Naumi Amorim (PSD), decretou, nesta segunda-feira, 10, situação de emergência por 180 dias na cidade em razão das chuvas intensas que atingiram a região. Conforme gestor informou em entrevista ao O POVO , decreto deve ser publicado ainda hoje no Diário Oficial do Município.

De acordo com Naumi, há áreas onde o ônibus escolar não consegue passar em razão de passagem molhada e pontes que precisam ser refeitas. Locais situados no interior também foram afetados. No geral, o prefeito informou que quase todos os bairros do município apresentaram danos após chuvas.