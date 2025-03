Chove em 50 municípios cearenses nesta sexta-feira, 21

Não há previsão pluviométrica para Fortaleza durante sexta-feira, 21, sábado, 22, e domingo, 23, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Ceará tem 50 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quinta-feira, 20, e 7 horas desta sexta-feira, 21, segundo balanço parcial. As precipitações concentram-se principalmente no Cariri e na Ibiapaba.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido aviso de perigo para chuvas intensas até as 10 horas desta sexta. A Região Metropolitana de Fortaleza não está incluída nas áreas prováveis a fortes precipitações.