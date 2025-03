Chove em mais de 90 municípios do Ceará nesta quinta-feira, 20; previsão é de redução das precipitações em todas as macrorregiões

Imagem aérea do bairro Meireles, em Fortaleza, com céu com nuvens carregadas / Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

Ceará tem 98 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quarta-feira, 19, e as 7 horas desta quinta-feira, 20. As precipitações concentram-se principalmente em Ibiapaba, Maciço de Baturité, Litoral Norte, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido aviso de perigo para chuvas intensas até as 10 horas desta quinta.

No entanto, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica diminuição dos eventos pluviométricos em todas as macrorregiões do Estado. A partir desta quinta, a tendência inicial é de redução dos acumulados e da abrangência das áreas com chuva.

Fortaleza marcou 6 mm no posto Maraponga, entre quarta e quinta. Pacujá, no interior do Estado, registrou o maior índice, com 62 milímetros (mm). De acordo com dados da Funceme, as demais localidades foram Ibiapina (56 mm), Graça (46 mm), Icó (42 mm), Baturité (41, 4 mm), Tururu (41 mm), Granja (34, 2 mm), Antonina do Norte (34 mm) e Choró (32 mm).



Destaques das temperaturas nas últimas 24 horas pela Funceme Máximas 28.5 °C: Morada Nova

28.2 °C: Jaguaruana

28.1 °C: Icapuí

28.1 °C: Fortaleza (Itaperi)

27.8 °C: São Gonçalo do Amarante Mínimas 22.7 °C; Poranga

23.2 °C: São Benedito

24.5 °C: Itatira

24.9 °C: Aiuaba

25.1 °C: Crato Confira previsão do tempo pela Funceme Quinta-feira, 20