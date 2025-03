Trilhas do Cocó fecham em razão das chuvas

As trilhas do Parque do Cocó, em Fortaleza, foram interditadas nesta quarta-feira, 12. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o local precisou ser fechado em razão das chuvas intensas que atingiram a Cidade e deve ser liberado após condições se segurança serem averiguadas.

“De acordo com a Gestão da Unidade de Conservação (UC) estadual, as trilhas estão muito alagadas e, por enquanto, sem condições de uso, portanto, a interdição é uma garantia de segurança para os usuários do Parque e preservação das mesmas", destaca a pasta em nota.