Segurança: Estado quer reduzir 10% dos índices de violência em novo sistema de metas

Elmano de Freitas, durante café da manhã com os jornalistas, no Palácio da Abolição / Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

O governador Elmano de Freitas afirmou nesta quinta-feira, 30, que o Sistema de Metas de Segurança Pública, nova política a ser adotada para combater a criminalidade no território cearense, deverá trabalhar com reduções médias de 10% dos índices de violência no Estado. O foco principal é para a queda nos números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Em 2024, foram 3.272 assassinatos registrados no Ceará, média de 272 casos por mês, a segunda maior taxa do País. O projeto, que está em fase final de formatação pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ainda não tem data para ser apresentado, mas há expectativas dentro da gestão de que saia do papel para as ruas ainda neste primeiro semestre de 2025.

A taxa de redução dos indicadores criminais deverá ser variável por área. "Estamos desenhando um conjunto de ações que vamos divulgar depois, de como chegarmos nessa meta. Vamos estabelecer no Ceará metas por região, por área, para o Estado, por força (policial). E vamos tentar estimular ao máximo as tropas, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense, todo mundo, para se engajar na busca dessas metas para redução desses índices", declarou Elmano, durante café da manhã com jornalistas no Palácio da Abolição.

Elmano apresentou dados de vários setores das ações governamentais a profissionais de vários veículos locais de imprensa. Ao ser sabatinado, a atuação das facções criminosas tomou boa parte das perguntas. O governador se considera com “humildade para reconhecer que esse tema um estado sozinho não tem condição de resolver, tem condição de atenuar”. Justificou que é uma política cara, que exige gastos altos. “Já disse isso ao presidente Lula. Estou dizendo aqui o que já disse a ele. Este é um tema que devemos assumir como (política) de estado”. Elmano destacou a vigência de “um poder paralelo das organizações criminosas no cotidiano das pessoas”, a partir de relatos e ocorrências graves registradas no dia a dia das comunidades. Fez menção às várias ocorrências violentas recentes na região do Grande Pirambu e a morte de um policial penal, na última terça-feira, 28, no Centro de Fortaleza.

“Você não tem apenas uma organização traficando no bairro. Ela vai constituindo o poder paralelo nos bairros. Se não tivermos uma decisão de que temos que desmantelar, eu diria claramente destruir essas organizações criminosas, vamos ter problemas em todas as áreas”. Citou situações já existentes, desde empresas de fachada do tráfico a candidatos financiados ou que tiveram campanhas boicotadas a mando de traficantes. “Então, este é um problema do Estado brasileiro”. O governador admite que “a sensação de insegurança em Fortaleza é muito alta”, mas que é diferenciada por região do Estado. “Dependendo da região, a sensação é uma ou outra”. A Região Metropolitana de Fortaleza e cidades da Região Norte, no entorno de Sobral, segundo ele, são as áreas que despontam como maior desafio e onde as estratégias policiais serão intensificadas. Ele apontou que dez municípios concentram os maiores índices de violência (60%) no mapa cearense. A SSPDS confirmou como sendo Fortaleza, Sobral, Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Juazeiro do Norte, Crato, Iguatu, Itapipoca e Quixadá.