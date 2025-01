Polícia Militar do Ceará recebe 108 motos para apoio logístico

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.01.2024: Elmano de Freitas entrega motos e viaturas para a Policia Militar na Praça da Lagoa. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo do Ceará entregou, na noite desta quinta-feira, 2, um total de 108 motos para a Polícia Militar do Estado (PMCE). A cerimônia de entrega ocorreu no bairro Parangaba, em Fortaleza. Veículos devem dar apoio logístico a corporação na Capital e em Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana (RMF). Estiveram presentes no evento o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e o comandante-geral da PMCE, coronel Klênio Savyo.

A moto é um instrumento muito importante, porque facilita o trabalho da polícia de poder perseguir e prender aquele que tenha praticado ou que seja suspeito de ter praticado um crime. Então aqui é mais um investimento para o fortalecimento da Polícia Militar do Ceará, que devemos continuar e crescer esse investimento nas nossas forças de segurança", destacou Elmano na ocasião.

Conforme o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, os veículos entregues hoje vão substituir motos mais antigas e ajudar a polícia a atuar com mais velocidade. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.01.2024: Elmano de Freitas entrega motos e viaturas para a Policia Militar na Praça da Lagoa. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES O secretário falou ainda sobre a pretensão de estabelecer metas de redução de crimes, por meio de um sistema de "gestão por resultados". Sá, no entanto, não deu mais detalhes de quando implementaria a metodologia, que chegou a ser planejada para ser executada até o fim de 2024.