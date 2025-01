Elmano vai liderar formação de chapa para a reeleição, mas projeta discussão apenas em 2026

Governador Elmano de Freitas / Crédito: Samuel Setubal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), comentou o andamento dos diálogos sobre a construção das chapas majoritária e proporcional para 2026 e reforçou que não é momento de discutir o tema. O petista sinalizou que a antecipação geraria conflitos na base aliada, mas reconheceu que participará ativamente das decisões e que chamará as lideranças para conversar no momento adequado. "Como governador, para liderar o projeto, eu preciso atuar diretamente para tomar a decisões. Inclusive a formação de chapas. São as missões do cargo que você ocupa. O governador, no processo de reeleição, tem que participar da decisão da sua reeleição e da chapa com quem vai concorrer em 2026".

Elmano citou a disputa pelo Senado, que conta com diversos postulantes no arco de alianças do governo, e na formação de chapas de deputado federal que têm interesses amplos e diversos dos partidos políticos. As falas ocorreram durante café da manhã com jornalistas, nesta quinta-feira, 30, no Palácio da Abolição.