Polícia terá novo sistema de metas até o fim deste ano no Ceará

Secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá, afirmou, durante participação do programa Debates do Povo, da Rádio O POVO CBN

O Ceará terá um novo sistema de metas implementado na atuação das forças policiais, com foco na redução dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Em junho, a média foi de 10 homicídios por dia no território cearense. A metodologia para definição de porcentagens e ações para as metas ainda está sendo estudada, com previsão de conclusão até o fim deste ano. O modelo já esteve ativo no Estado em 2014.

Durante participação no programa Debates do Povo, da Rádio O POVO CBN, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, explicou que a proposta é, a partir das Áreas Integradas de Seguranças (AIS) nas quais o Estado é dividido, estabelecer metas para redução de indicadores criminais para um determinado período naquela região. "A área de um Batalhão X, por exemplo... as delegacias daquela área terão de perseguir para alcançar a meta. Precisa ser uma meta desafiadora, mas não pode ser impossível", afirmou.

Para definir porcentagens e números a serem alcançados, segundo o secretário, já há um trabalho de inteligência sobre os dados criminais cearenses, com o protagonismo da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), responsável por monitorar as informações sobre a criminalidade. "Objetivo é premiar quem alcança essas metas, que podem ser finalistas, de resultado, como a redução de crimes. Outras são metas de processo, ou meta do meio, onde os indicadores seriam produtividade, como fazer mais laudos e vistorias, voltados para a Perícia Forense e os Bombeiros".