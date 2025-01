Elmano confirma negociações com Air Canada e Iberia por novos voos para o Ceará

As negociações com a espanhol Iberia, por exemplo, já ocorrem desde outubro do ano passado, quando o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho , se reuniu com o presidente da companhia, Marco Sansaviani .

De lá para cá, Salvador entrou na disputa e a tendência é a de que a Iberia escolha, pelo menos, uma das três capitais nordestinas. Nesta semana, a propósito, também o ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou a intenção da companhia em ter um voo para a região ainda neste ano.

Já a Air Canada informou em dezembro do ano passado durante reunião com investidores o interesse em operar voos para o Rio de Janeiro e para Fortaleza no ano de 2025. “Há também conversas com a Air Canada e com a Iberian, mas é o Eduardo Bismarck que está fazendo essas negociações para depois me apresentar”, disse Elmano, em referência ao secretário do Turismo do Ceará.