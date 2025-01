Previsão do tempo para o Ceará: onde deve chover no fim de semana

Segundo Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Estado tem chances de chuva; saiba onde devem ocorrer as precipitações no Ceará

O Ceará tem chances de chuva em diversas áreas entre este sábado, 18, e o domingo, 19. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com dados do órgão, o céu do Estado deve variar, tanto no sábado quanto no domingo, entre nublado e parcialmente nublado. A previsão vale para todas as macrorregiões.