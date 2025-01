Gestante é resgatada após ficar ilhada devido às fortes chuvas em Forquilha

No nono mês de gestação, a mulher precisou de atendimento médico "urgente" depois de começar a sentir contrações

No nono mês de gestação, a mulher precisou de atendimento médico "urgente" depois de começar a sentir contrações, de acordo com informações divulgadas pela corporação.

Uma mulher grávida precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na manhã desta quarta-feira, 15, após ficar ilhada em razão da chuva. Caso aconteceu no município de Forquilha , a 216,14 km de Fortaleza.

Uma equipe dos Bombeiros foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e deslocou-se ao local com a viatura de Auto Salvamento (AS 88) e uma embarcação.

Para acessar a casa da gestante, os agentes precisaram transportar o barco até o rio e usar o equipamento para ajudar a mulher e o seu esposo a atravessar a água, conduzindo eles até a margem oposta. Em seguida, o casal foi de ambulância ao pronto atendimento da Cidade.