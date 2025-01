Pet Ceará Móvel oferece serviços em Pacajus até 25 de janeiro

No Pet Móvel Ceará, em Pacajus, será possível a retirada de fichas para consultas e realizar o agendamento de castração / Crédito: FÁBIO LIMA

A unidade do Pet Ceará Móvel - serviço de atendimento veterinário do Governo do Estado - permanecerá no município de Pacajus, a pouco mais de 50 km de Fortaleza, até 25 de janeiro. O serviço móvel gratuito conta com consultas, encoleiramento antiparasitário, vacinação antirrábica, castração e exames preparatórios para a castração.

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta, das 8h às 16h; e aos sábados, das 8h às 13h.