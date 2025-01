Dois açudes no Ceará começam a sangrar faltando 15 dias para o início da quadra chuvosa

O Ceará já tem dois açudes vertendo em 2025: o Patos, em Sobral, e o Forquilha, no município de Forquilha, após as fortes chuvas dessa semana

O Ceará já conta com dois reservatórios sangrando em 2025. Conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o Açude Patos, localizado em Sobral, foi o primeiro do Estado a verter suas águas, na noite de quarta-feira, 15. Logo em seguida, na madrugada de quinta-feira, 16, foi a vez do Açude Forquilha, situado no município de Forquilha, na região do Acaraú.

Os reservatórios atingiram o nível máximo de armazenamento faltando 15 dias para o início oficial da quadra chuvosa no Estado, que vai fevereiro até maio. As sangrias se devem às fortes chuvas de pré-estação registradas nesta semana. Na quarta-feira, 15, o Ceará registrou o dia mais chuvoso em três décadas.